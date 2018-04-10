"Настоящий позор": Трамп разгневался на спецпрокурора из-за поисков его связей с Россией и порноактрисой

08:58, 10 апреля 2018
Мир
732
REUTERS

Читайте такжеСпецпрокурор Мюллер начал расследовать пожертвование Пинчуком $150 тысяч в фонд Трампа

Об этом сообщило издание The Hill. Изъятые во время обыска материалы касаются в том числе платежей Коэна бывшей порноактрисе Стефани Клиффорд, известной под псевдонимом Сторми Дэниелс, которая утверждает, что у нее была связь с президентом США.

Трамп подчеркнул, что "это настоящий позор... нападение на страну в прямом смысле". 

Как пишет издание, из-за реакции Трампа появились спекуляции, что глава Белого дома может попытаться уволить Мюллера, несмотря на предупреждения конгрессменов от Республиканской и Демократической партии о возникновении конституционного кризиса в таком случае.

Президент США назвал Мюллера и его команду "наиболее предвзятой группой людей", указав, что они отказались расследовать дело о переписке бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Трамп#Расследование о вмешательстве России#Мюллер