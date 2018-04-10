"Настоящий позор": Трамп разгневался на спецпрокурора из-за поисков его связей с Россией и порноактрисой

Из-за реакции Трампа появились спекуляции, что глава Белого дома может попытаться уволить Мюллера.

Президент США Дональд Трамп недоволен обыском ФБР у его личного адвоката Майкла Коэна, который санкционировал специальный прокурор Роберт Мюллер, расследующий связи администрации президента с РФ.

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Об этом сообщило издание The Hill. Изъятые во время обыска материалы касаются в том числе платежей Коэна бывшей порноактрисе Стефани Клиффорд, известной под псевдонимом Сторми Дэниелс, которая утверждает, что у нее была связь с президентом США.

Трамп подчеркнул, что "это настоящий позор... нападение на страну в прямом смысле".

Как пишет издание, из-за реакции Трампа появились спекуляции, что глава Белого дома может попытаться уволить Мюллера, несмотря на предупреждения конгрессменов от Республиканской и Демократической партии о возникновении конституционного кризиса в таком случае.

Президент США назвал Мюллера и его команду "наиболее предвзятой группой людей", указав, что они отказались расследовать дело о переписке бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон.