США одобрили продажу Саудовской Аравии артиллерии на $1,3 миллиарда

У Конгресса есть 30 дней, чтобы заблокировать договор, но блокировка "вряд ли произойдет".

Администрация президента США Дональда Трампа подписала договор с Саудовской Аравией о продаже артиллерийского оружия на сумму 1,3 ммиллиарда долларов.

Контракт о поставках оружия включает около 180 гаубиц M109 Paladin, сообщает The Washington Post.

Самоходная артиллерийская установка M109 Paladin предназначена для стрельбы 155 мм снарядами.

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Отмечается, что у Конгресса есть 30 дней, чтобы заблокировать сделку, но блокировка "вряд ли произойдет".

Агентство по сотрудничеству в сфере оборонной безопасности США отмечает, что продажа гаубиц Эр-Рияду будет "способствовать внешней политике и национальной безопасности Соединенных Штатов путем расширения возможностей ключевого американского партнера".

Поставки также поспособствуют "политической стабильности и экономическому прогрессу на Ближнем Востоке", считают в агентстве.

Получив американскую артиллерию, Саудовская Аравия сможет модернизировать свои вооруженные силы и улучшить их способность сотрудничать с американскими военными, указывают в агентстве.