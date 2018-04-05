В Кремле посетовали на «враждебность» Facebook из-за блокировки сообществ росСМИ

Ранее Facebook и Instagram заблокировали аккаунты ряда российских СМИ и кремлевской "фабрики троллей".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказал сожаление по поводу решения Facebook заблокировать сообщества ряда российских СМИ.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Песков сказал журналистам.

Так, отвечая на вопрос, является ли блокирование Facebook сообществ ряда российских СМИ проявлением к ним враждебности, Песков ответил: «Является».

«Мы, безусловно, следим. И сожалеем», - добавил он.

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Как сообщал УНИАН, 4 апреля социальная суть Facebook заблокировала более 270 страниц российского "Агентства исследований интернета" (IRA), которые, по ее данным, использовались для политического влияния на пользователей из России и русскоязычных жителей стран-соседей РФ, среди которых и Украина.

4 апреля МИД РФ назвало блокирование в Facebook аккаунтов российской «фабрики троллей» борьбой с «альтернативной информацией».

«Обратили внимание на блокировку аккаунтов ряда российским СМИ, включая Федеральное агентство новостей в соцсети Facebook и Instagram, а также на заявление гендиректора Марка Цукерберга об активизации усилий Facebook по борьбе с так называемой российской «фабрикой троллей»», - сказал официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, произошедшая блокировка последовала в рамках антироссийской кампании, в русле зачистки информационного пространства «от альтернативной информации» под предлогом вмешательства России в выборы в США.