В Кремле посетовали на «враждебность» Facebook из-за блокировки сообществ росСМИ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказал сожаление по поводу решения Facebook заблокировать сообщества ряда российских СМИ.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Песков сказал журналистам.
Так, отвечая на вопрос, является ли блокирование Facebook сообществ ряда российских СМИ проявлением к ним враждебности, Песков ответил: «Является».
«Мы, безусловно, следим. И сожалеем», - добавил он.
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Как сообщал УНИАН, 4 апреля социальная суть Facebook заблокировала более 270 страниц российского "Агентства исследований интернета" (IRA), которые, по ее данным, использовались для политического влияния на пользователей из России и русскоязычных жителей стран-соседей РФ, среди которых и Украина.
4 апреля МИД РФ назвало блокирование в Facebook аккаунтов российской «фабрики троллей» борьбой с «альтернативной информацией».
«Обратили внимание на блокировку аккаунтов ряда российским СМИ, включая Федеральное агентство новостей в соцсети Facebook и Instagram, а также на заявление гендиректора Марка Цукерберга об активизации усилий Facebook по борьбе с так называемой российской «фабрикой троллей»», - сказал официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, произошедшая блокировка последовала в рамках антироссийской кампании, в русле зачистки информационного пространства «от альтернативной информации» под предлогом вмешательства России в выборы в США.