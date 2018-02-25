Президент Мексики отказался ехать в США после телефонного разговора с Трампом - СМИ

10:36, 25 февраля 2018
Мир
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REUTERS

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Об этом сообщает Новое время со ссылкой на The Washington Post.

Пенья Ньето должен был совершить официальный визит в Вашингтон в этом месяце или в марте, но обе страны согласились отменить план после того, как Трамп не согласился публично подтвердить позицию Мексики, что она не будет финансировать строительство стены между странами.

Во время 50-минутного разговора главы государств имели спор по этому поводу и так и не нашли общего языка.

Напомним, в январе прошлого года Трамп подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой и ужесточения миграционной политики.

При этом президент США настаивал, что стоимость стены оплатит Мексика. Президент страны-соседки Пенья Ньето, в свою очередь, заявил, что Мексика отказывается финансировать это строительство.

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Теги: #Трамп и Мексиканская стена#США и Мексика