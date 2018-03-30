Жители Кемерово требуют убрать пламя из логотипа к 100-летию города

Кемеровская мэрия организовала онлайн-голосование по вопросу внешнего вида логотипа, разработанного к 100-летию города.

Жители Кемерово предложили после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» изменить утвержденный ранее логотип, на котором возраст города изображен в виде языков пламени.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Кемерово: «Кемеровчане обратились к нам на предмет того, что, наверное, к 100-летию города логотип должен быть другим — без символа пламени», передает РИА Новости.

После пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в соцсетях развернулось обсуждение о том, насколько уместен огонь на логотипе после воскресной трагедии. Большинство пользователей сошлись во мнении, что пламя необходимо убрать. Мэрия на своем сайте разместила опрос общественного мнения, чтобы сами жители решили, нужен ли новый вариант официальной эмблемы праздника.

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Кемерово будет отмечать 100-летие со дня образования 12 июня 2018 года. Проводился конкурс на разработку юбилейного логотипа, который предполагается использовать в оформлении улиц и сувенирной продукции. Победитель определился в феврале прошлого года. Официальной эмблемой праздника тогда признали работу ученицы 7-го класса школы №58 и учителя изобразительного искусства этой же школы.

Авторы объединили в эмблеме образы, знакомые каждому кемеровчанину: сосну (символ реликтового Соснового бора), рудознатца Михайло Волкова, первооткрывателя месторождений Кузнецкого угля, нарисованное двумя линиями сердце как знак любви к городу, а также надпись «100 лет», где цифры изображены в виде языков пламени.

Пламя многим показалось неуместным после пожара, который произошел в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня». Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где располагались детские игровые зоны с аттракционами и кинозалы.

Эта трагедия унесла 64 человеческие жизни. Среди погибших 41 ребенок.