Пропагандистский Russia Today отключат в Вашингтоне

Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян заявила, что телеканал "выкинули из сети вещания" в столице США из-за статуса иностранного агента

Российский пропагандистский телеканал Russia Today 1 апреля прекратит свое вещание в Вашингтоне.

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Об этом 29 марта сообщило агентство Bloomberg. Американские ретрансляторы WNVT и WNVC в марте 2017 года продали на торгах свои частоты за 182 млн долл. Таким образом, они больше не будут сотрудничать с компанией MHZ Network, которая распространяет контент RT, Deutsche Welle, France 24 и других зарубежных телекомпаний. Сигнал указанных вещателей также перестанет быть доступным по кабельному телевидению.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян связала происходящее со статусом иностранного агента.

"Нас выкинули из сети вещания в Вашингтоне. Посвящается всем, кто пламенно и чистосердечно убеждал нас в том, что ярлык иноагента никак не повлияет на работу RT в Штатах", – приводится ее комментарий на сайте телеканала.

Russia Today состоит из четырех круглосуточных информационных телеканалов, вещающих из Москвы более чем в 100 странах мира на английском, арабском, испанском и французском языках, телеканалов RT America и RT UK, выходящих в эфир из собственных студий в Вашингтоне и Лондоне соответственно, документального канала RTД, а также глобального новостного видеоагентства Ruptly, предлагающего эксклюзивные материалы другим телеканалам.

В ноябре 2017 года министерство юстиции СЩА вынудило RT America зарегистрировался в качестве иностранного агента в США. Телеканал изменил схему подачи финансовых отчетов, а произведенные им программы стали маркировать как пропаганду иностранного правительства.

Министерство юстиции РФ в ответ на действия американских властей включило девять СМИ в реестр иностранных агентов.