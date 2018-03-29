Тело Мавроди лежит в морге четвертый день, за ним никто не пришел – СМИ

Если в ближайшее время за телом никто не явится, Мавроди похоронят в номерной могиле за счет государства.

На четвертый день после смерти основателя финансовой пирамиды МММ Сергея Мавроди за его телом так никто и не пришел. Известного махинатора могут похоронить за счет государства.

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Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Отмечается, что сейчас в морге устанавливают точную причину смерти Мавроди. Если после окончания этой процедуры за его телом так никто и не придет, то умершего могут похоронить в номерной могиле.

О смерти Сергея Мавроди стало известно 26 марта. Он скончался в Боткинской больнице в возрасте 62 лет. Его госпитализировали с автобусной остановки в Москве, "скорую" ему вызвал случайный прохожий.

Мавроди "прославился" организацией крупнейшей финансовой пирамиды "МММ". Ее жертвами в начале 1990-х стали миллионы вкладчиков (по разным оценкам — от 10 до 15 миллионов человек).