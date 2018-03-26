"Были хронические заболевания": помощник Мавроди подтвердил его смерть

По словам помощника, у Мавроди были хронические заболевания.

Сергей Мавроди скончался в Москве в возрасте 62 лет.

Об этом агентству новостей "Москва" сообщил помощник Мавроди Александр Власов.

"Факт смерти подтверждаю. У него были хронические заболевания", - сказал он.

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Ранее СМИ сообщали, что в Москве скончался основатель финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди.

"Сергей Мавроди был госпитализирован сегодня поздно ночью. Он скончался в 6:40 утра после обширного сердечного приступа. Однако врачей почему-то насторожили обстоятельства его смерти, - его тело направлено в судебный морг для вскрытия", - сообщал в своем Telegram-канале Mash.

Мавроди "прославился" организацией крупнейшей финансовой пирамиды МММ.