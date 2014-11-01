Всем пяти фигурантам дела об авиакатастрофе во Внуково предъявлены обвинения

Обвинение по ч.3 ст.263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации судна воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"), предъявили в пятницу водителю снегоуборщика аэропорта Внуково Владимиру Мартыненко, ведущему инженеру Владимиру Леденеву и руководителю полетов Роману Дунаеву, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя СК Владимира Маркина.

Аналогичное обвинение ранее былопредъявлено диспетчеру-стажеру Светлане Кривсун и диспетчеру Александру Круглову. Статья обвинения грозит наказанием до семи лет лишения свободы.

Мартыненко, Леденеву и Круглову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, Дунаев и Кривсун отправлены под домашний арест.

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В соответствии с законодательством, подозреваемым в течение 10 суток со дня задержания были предъявлены обвинения. "Таким образом, оснований для отмены уже избранных им в качестве подозреваемых мер пресечения в виде домашнего ареста или заключения под стражу не имеется", - сообщил Маркин.

Он напомнил, что в рамках уголовного дела назначен ряд судебных экспертиз.

В ночь на 21 октября во Внуково-3 четырехместный самолет Falcon, следовавший рейсом Москва - Париж, при взлете задел автомобиль спецтехники, загорелся и рухнул на взлетно-посадочную полосу.

В результате крушения погибли три члена экипажа и пассажир - глава французской нефтяной компании Total Кристоф де Маржери.