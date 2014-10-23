Обнародованы первые данные черных ящиков разбившегося во Внуково самолета

К такому выводу пришли следователи после прослушивания переговоров пилотов, сообщил источник, близкий к следствию.

Как стало известно корреспондентам НТВ, из переговоров следует, что пилоты Falcon не увидели на взлетно-посадочной полосе снегоуборочную машину и, соответственно, не могли сманеврировать, чтобы избежать столкновения, сообщает НТВ.

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Напомним, бизнесджет Falcon 50, на котором президент французского нефтяного концерна Total Кристоф де Маржери, возвращался в Париж, разбился на взлетной полосе аэропорта Внуково, столкнувшись со снегоуборщиком.

Водитель спецмашины Владимир Мартыненко, в крови которого обнаружили алкоголь, сегодня был взят под арест. Кроме того, сегодня же генеральный директор аэропорта Андрей Дьяков и его заместитель Сергей Солнцев покинули свои посты в связи с катастрофой.