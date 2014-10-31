Власти Индии запретили чиновникам летать первым классом и покупать машины

Это одна из мер жесткой экономии, предпринятая для того, чтобы бюджетный дефицит в этом году не превысил установленной цифры 4,1% ВВП, передает Би-би-си.

Как сказано в заявлении министерства финансов, которое цитирует агентство Press Trust of India, новые меры жесткой экономии "нацелены на внедрение финансовой дисциплины без ущемления эффективности работы правительства".

"В контексте нынешней финансовой ситуации существует необходимость продолжать упорядочивать расходы и оптимально использовать ресурсы", - говорится в заявлении.

Чиновникам рекомендуется по возможности использовать видеоконференцсвязь. Новые должности заморожены, а покупка автомобилей запрещена.

"Несмотря на то, что сотрудникам правительственных учреждений по рангу полагается разный уровень комфорта во время авиаперелетов, учитывая бюджетные ограничения, при бронировании билетов должны соблюдаться меры строжайшей экономии. Авиаперелетов первым классом не будет", - сообщает индийский минфин.