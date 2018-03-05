Оскар 2018: лучшие моменты с церемонии награждения (видео)

15:35, 05 марта 2018
Мир
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Лучшим фильмом года стала лента "Форма воды" режиссера Гильермо дель Торо, лучшим актером стал Гэри Олдмен за роль в фильме "Темные времена", а лучшей актрисой стала Фрэнсис Макдорманд за женскую роль в фильме "Три билборда за пределами Еббінґа, штат Миссури".

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Однако церемония премии "Оскар" запоминается не только победами, но и курьезными моментами.

Мы собрали для вас лучшие моменты нынешней церемонии "Оскар".

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Новость в сюжете: Оскар 2018
Теги: #Оскар#кинопремия#награды