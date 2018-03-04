Активистка FEMEN оголилась перед Сильвио Берлускони (видео)

В организации напомнили, что политическая карьера Берлускони всегда была связана с коррупцией, скандалами и сексизмом.

В день парламентских выборов в Италии активистка FEMEN оголилась на избирательном участке, куда прибыл голосовать экс-премьер-министр страны Сильвио Берлускони.

Читайте такжеНабросившуюся с голой грудью на президента Чехии активистку Femen задержали на 48 часовКак сообщается на сайте организации, таким образом активисты «объявили Сильвио Берлускони, что его время истекло».

В FEMEN напомнили, что политическая карьера Берлускони всегда была связана с коррупцией, скандалами, сексизмом, сексуальными домогательствами, оскорбительными высказываниями в адрес женщин.

Напомним, сегодня, 4 марта, в Италии проходят парламентские выборы. Принять участие в голосовании приглашены около 51 миллиона избирателей в Италии и за рубежом.

Ранее сообщалось, 21 февраля правоохранители задержали активистку Femen, которая пыталась попасть на заседание Оболонского райсуда Киева, где проводился видеодопрос Порошенко.