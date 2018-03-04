Активистка FEMEN оголилась перед Сильвио Берлускони (видео)
В день парламентских выборов в Италии активистка FEMEN оголилась на избирательном участке, куда прибыл голосовать экс-премьер-министр страны Сильвио Берлускони.
Читайте такжеНабросившуюся с голой грудью на президента Чехии активистку Femen задержали на 48 часовКак сообщается на сайте организации, таким образом активисты «объявили Сильвио Берлускони, что его время истекло».
Il tempo è scaduto! Berlusconi contestato a seggio da una #Femen.#Elezioni2018pic.twitter.com/zCVLBFxLI7— Luca Salici (@lucasalici) 4 марта 2018 г.
В FEMEN напомнили, что политическая карьера Берлускони всегда была связана с коррупцией, скандалами, сексизмом, сексуальными домогательствами, оскорбительными высказываниями в адрес женщин.
Напомним, сегодня, 4 марта, в Италии проходят парламентские выборы. Принять участие в голосовании приглашены около 51 миллиона избирателей в Италии и за рубежом.
Ранее сообщалось, 21 февраля правоохранители задержали активистку Femen, которая пыталась попасть на заседание Оболонского райсуда Киева, где проводился видеодопрос Порошенко.