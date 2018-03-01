В ОАЭ выставят на продажу самую дорогую детскую кроватку в мире

Для сравнения - стоимость кровати превышает годовую аренду за трехкомнатную квартиру в Бурдж-Халифа.

На выставке интерьерного дизайна во Всемирном торговом центре в Дубае с 26 по 29 марта будет представлена самая дорогая в мире детская кроватка.

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По данным производителя, являющего по совместительству еще и производителем яхт, детская кроватка покрыта золотом в 24 карата и инкрустирована Swarovski.

Стоимость кровати Luulu превышает годовую аренду за трехкомнатную квартиру в Бурдж-Халифа, между тем дизайнеры заверяют, что к ним уже выстроилась очередь из семей, готовых приобрести эту роскошь для своих малышей.

«Эта детская кроватка была создана так, чтобы ребенок чувствовал себя словно в утробе матери, это –шикарный предмет мебели класса люкс, который послужит украшением самого изысканного интерьера», – подчеркивают польские дизайнеры Марта Булазка и Дариус Панчжук.