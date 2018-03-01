В ОАЭ выставят на продажу самую дорогую детскую кроватку в мире

20:43, 01 марта 2018
Мир
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gulfnews.com

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По данным производителя, являющего по совместительству еще и производителем яхт, детская кроватка покрыта золотом в 24 карата и инкрустирована Swarovski.

Стоимость кровати Luulu превышает годовую аренду за трехкомнатную квартиру в Бурдж-Халифа, между тем дизайнеры заверяют, что к ним уже выстроилась очередь из семей, готовых приобрести эту роскошь для своих малышей.

«Эта детская кроватка была создана так, чтобы ребенок чувствовал себя словно в утробе матери, это –шикарный предмет мебели класса люкс, который послужит украшением самого изысканного интерьера», – подчеркивают польские дизайнеры Марта Булазка и Дариус Панчжук.

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Теги: #ОАЭ#дети и кроватка