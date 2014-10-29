У берегов Швеции потерплел крушение нефтяной танкер – СМИ

Судно, перевозившее около 52 тонн нефти село на мель у восточных берегов Стокгольмского архипелага, сообщают РИА Новости со ссылкой на местный портал The Local.

В результате крушения произошла утечка нефти в воды Балтийского моря. Сообщается, что нефть вытекает, по меньшей мере, из одного из баков.

О случившемся стало известно в среду утром, на место аварии были отправлены два природоохранных судна, а также самолет для определения объема утечки нефти.

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"Еще рано говорить о масштабе ущерба, причиненного окружающей среде", — заявил сотрудник шведской береговой охраны.

Он также рассказал, что команда корабля старается перекачать нефть из пробитого бака в другой.