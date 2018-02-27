В Барселоне главу подразделения по борьбе с наркотиками подозревают в контрабанде кокаина

18:32, 27 февраля 2018
Мир
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Полицейского задержали на территории порта / фото Alexander Topchiy

Об этом сообщает lb.ua со ссылкой на The Times.

Читайте такжеАргентинский кокаин был доставлен в Москву на самолете главы Совбеза РоссииПо версии обвинения, 52-летний офицер работал с отставными полицейскими, чтобы консультировать картели и обеспечивать ввоз незаконных грузов без дополнительных проверок.

Полицейского задержали на территории порта, когда он находился в машине с одним из колумбийских членов банды и обсуждал детали перевозки наркотиков.

Как отмечает The Times, Барселона является одним из крупнейших портов в Испании и ключевым маршрутом для латиноамериканских картелей, перевозящих наркотики в Европу.

Кокаин является самым популярным нелегальным наркотиком в Европе, ежегодно его завозят на сумму примерно €5,7 млрд.

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Теги: #кокаин#Барселона#порт Барселоны#наркотрафик#наркоконтроль