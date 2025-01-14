Военные аналитики уточняют, что дело не в количестве самолетов, как таковом.

США постепенно теряют авиационное преимущество над Китаем в западной части Тихого океана. Если считать только новейшие самолеты, то преимущество уже за китайцами, пишет издание Aviationist.

По подсчетам бригадного генерала Дага Уикерта, уже через два года Китай будет превосходить США к западу от 180° меридиана по количеству современных истребителей в 12 раз, а по самолетам пятого поколения в 5 раз. Имея 225 бомбардировщиков в регионе, китайские воздушные силы уже являются лидером здесь.

Викерт является командиром одного из важнейших подразделений ВВС США, 412-го испытательного крыла, которое проводит тестирование и оценку всего, чем пользуются американские ВВС - от самолетов до программного обеспечения. То есть он знает, что говорит.

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Впрочем украинский военно-аналитический проект Defense Express вносит важный акцент в эти подсчеты. Ориентируясь на данные статистического ежегодника Military Balance, он отмечает, что Китай имеет в строю более 2200 боевых самолетов всех типов.

Из них около 18% являются очень старыми Chengdu J-7 (китайская модернизированная копия МиГ-21). Еще есть немало не слишком молодых Shenyang J-8. Основная масса китайских самолетов, это относительно современные Chengdu J-10 и Shenyang J-11 (по 600 единиц), которые являются китайской версией Су-27. Но главным козырем китайских ВВС являются более 200 современных J-20. И их количество будет расти.

Зато американская боевая авиация насчитывает всего до 3150 истребителей, штурмовиков и бомбардировщиков. В Defense Express отмечают, что уже по этому параметру видно, что преимущество имеют США, а не Китай. В частности у американцев есть более 370 F-15, более 800 F-16, более 900 F/A-18, около 180 F-22, более 630 F-35, около 200 штурмовиков A-10.

"То есть даже если брать только пятое поколение, это США имеет кратное преимущество над Китаем. (...) Возникает вопрос, а как так в США посчитали соотношение китайских и собственных самолетов, которые получили многократное преимущество потенциального противника. (...) А ответом на это очевидно является очень важное уточнение - о преимуществе Китая к западу от 180° меридиана. То есть там, где у США просто нет достаточного количества авиабаз для того, чтобы разместить там все свои силы", - объясняют украинские аналитики.

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Как писал УНИАН, Украина опустилась в рейтинге сильнейших армий мира и вскоре может вылететь из первой "двадцатки". Впереди оказались даже те страны, которые имеют значительно меньшее количество солдат и техники, но которые имеют другие военные преимущества.

Также мы рассказывали, что в Китае придумали, как быстро уничтожить тысячи спутников Starlink. Учитывая опыт российско-украинской войны, Пекин пришел к выводу, что в случае войны с США, нужно немедленно вывести из строя американские спутники.

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