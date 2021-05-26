Во время выполнения ремонтных работ были полностью заменены поврежденные агрегаты планера самолета.

Государственное предприятие «Николаевский авиаремонтный завод «НАРП», входящее в состав государственного концерна «Укроборонпром», передало Вооруженным силам Украины отремонтированный бомбардировщик Су-24.

Как сообщает пресс-служба концерна, во время выполнения ремонтных работ были полностью заменены поврежденные агрегаты планера самолета.

«Отремонтированный Су-24 прошел необходимые испытательные полеты и был передан в подразделение Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Су-24 – всепогодный сверхзвуковой фронтовой бомбардировщик с изменяемой стреловидностью крыла. Основной самолет бомбардировочной авиации Воздушных сил Вооруженных сил Украины», - сказано в сообщении.

Справка УНИАН. Николаевский авиаремонтный завод «НАРП» — государственный авиаремонтный завод, расположенный в городе Николаев. Был основан в 1939 году на базе авиаремонтных мастерских при училище пилотов. В 2011 году предприятие вошло в состав государственного концерна «Укроборонпром». Завод «НАРП» регулярно проводит ремонт самолетов для Воздушных сил Украины.

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Автор: Дмитрий Шварц