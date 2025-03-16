Пикап разгоняется до нужной скорости и запускает беспилотник со специальной конструкции на кузове.

Россияне опубликовали видео, на котором запечатлен пуск с помощью пикапа дрона-камикадзе типа Shahed с территории комплекса в Орловской области, ранее дважды атакованного Силами обороны Украины, передает "Милитарный".

Это дает основание полагать, что данный объект используется российскими ВСУ как для обслуживания Shahed, так и для их пусков по территории Украины.

"Сам пуск производится с помощью пикапов, которые разгоняются до нужной скорости и запускают беспилотник со специальной конструкции на кузове", - говорится в сообщении.

В издании напомнили, что подразделения Воздушных сил ВСУ во взаимодействии с другими компонентами Сил обороны атаковали этот комплекс в Орловской области со складами хранения ударных БПЛА 26 января 2025 года.

По информации Генштаба ВСУ, на пораженном объекте хранились термобарические боевые части, которыми снаряжаются дроны.

Еще одна атака по данному объекту была осуществлена 26 декабря 2024 года. Тогда Силы обороны Украины били крылатыми ракетами авиационного базирования Storm Shadow.

Удар по складам в Орловской области РФ - подробности

Напомним, в конце января в Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны ударили по складам хранения ударных беспилотников российских оккупантов в Орловской области РФ:

"Поражены бетонированные сооружения, где хранились термобарические боевые части, которыми снаряжаются дроны".

Сообщалось, что "предварительно известно, что более 200 "шахедов" уже не будут применены против нашей страны".

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