Складские запасы РФ истощаются настолько быстро, что россиянам приходится пускать в бой мотоциклистов вместо пехотных групп на БМП.

На базах хранения в России остается еще около 9300 единиц пехотной бронетехники, но большую их часть представляют либо сильно устаревшие модели либо почти непригодные к восстановлению экземпляры. Об этом свидетельствуют данные, собранные аналитиками открытых данных (OSINT) по спутниковым снимкам, пишет "Радио Свобода".

Автор публикации отмечает, что активное использование российскими войсками на фронте мотоциклов, квадроциклов и прочей легкой колесной техники – это никакая не "смекалка", а свидетельство нарастающего дефицита бронированных машин.

"В некоторых случаях можно даже предсказать, что произойдет на фронте, исходя из состояния складов. Например, видя, что большинство хорошо сохранившихся БМП исчезли с баз хранения, неудивительно, что Россия начала полагаться на другие средства передвижения. Сначала они начали использовать БТР и МТ-ЛБ, которые не предназначены для штурмовых операций. Когда потери продолжали нарастать, а запасы готовой к эксплуатации техники сокращались, они начали использовать еще менее подходящие для этого средства, такие, как квадроциклы или мотоциклы", – пояснил изданию OSINT-аналитик, действующий в Твиттере под псевдонимом Jompy.

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По его подсчетам, на момент вторжения в Украину армия РФ имела в строю около 2–3 тысяч легкобронированных тягачей МТ-ЛБ и еще около 3 тысяч на базах хранении. Эти машины не предназначены для участия в боях, но россияне вынуждены были их использовать в такой роли, что привело к огромным потерям и опустошению баз их хранения.

"Я думаю, что вскоре российская армия начнет использовать старые БТР-60/70, МТ-ЛБу и даже бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-2: медленно, но верно они становятся все более распространенными в данных о еженедельных потерях, хотя раньше почти не встречались в них. Последние спутниковые снимки подтверждают, что Россия начала выводить большое количество таких машин со складов", – отмечает Jompy.

Подсчеты OSINT-аналитиков по спутниковым снимкам показывают, что на российских базах хранения остается совсем мало пригодной для боев техники. Так, сегодня на складах у РФ еще остается примерно 9300 бронемашин всех типов (кроме танков). В исправном состоянии, по оценкам аналитиков, находятся менее 5700 из них. Из числа исправных всего около 1350 единиц приходится на боевые машины пехоты – технику, которая действительно предназначена для ведения боя на передней линии фронта, а не для выполнения вспомогательных задач.

Потери техники на фронте

Как писал УНИАН, на фоне колоссальных потерь бронетехники в боях против Украины Россия быстро приближается к той точке, когда она больше не сможет обеспечивать свои войска танками. Складские запасы уже настолько истощились, что к лету 2026 года на складах, вероятно, уже совсем не останется более-менее современных танков Т-72 и Т-80.

Также мы рассказывали, что за время войны с Россией Украина потеряла не менее 20 танков западного образца уничтоженными. Это число может быть больше. Потери в БТР и БМП западного образца достигают как минимум двух сотен.

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