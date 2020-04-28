В Украине прошли успешные испытания нового радара (видео)

Радар полностью подтвердил заявленные тактико-технические характеристики по выявлению беспилотных летательных аппаратов на различных высотах и ​​максимальной дальности, отмечают в концерне.

В Украине успешно проведены испытания экспортного варианта мобильного обзорного радиолокатора 90К6Е.

Об этом сообщает пресс-служба государственного концерна «Укроборонпром»

«Успешно завершились испытания экспортного варианта мобильного обзорного радиолокатора 90К6Е производства КП «НПК «Искра», - говорится в сообщении.

Радар полностью подтвердил заявленные тактико-технические характеристики по выявлению беспилотных летательных аппаратов на различных высотах и ​​максимальной дальности.

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Объектом определения во время испытаний радара выступил беспилотный авиационный комплекс Raybird 3, полетами которого руководили специалисты компании Skyeton.

По словам директора научно-производственного комплекса «Искра» Юрия Пащенко, теперь открыта дорога на экспорт этой разработки. «После проведения заводских испытаний мы успешно завершили этот последний этап испытаний радара 90К6Е относительно способности определения малоразмерных целей с малой эффективной поверхностью рассеяния. Положительные результаты этих испытаний открывают перед нами бесспорные перспективы для реализации 90К6Е на экспорт. Мы уже имеем потенциального заказчика из одной из стран Ближнего Востока, для которого способность определения беспилотных летательных объектов является одним из основных требований. Станция также рассматривается в интересах Минобороны Украины, однако требует определенных изменений под нужды наших военных», - отметил он.

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Также в испытаниях приняли участие высокомобильная РЛС метрового диапазона радиоволн МР-1 и контрбатарейный радиолокационный комплекс 1Л220УК. Испытания этих радаров проводились по согласованной программе и также дали полное подтверждение заявленных характеристик по определению БПЛА.

*** Казенное предприятие "Научно-производственный комплекс "Искра" (Запорожье) - лидер по разработке и производству наземной радиолокационной техники оборонного комплекса Украины. КП "НПК "Искра" объединяет конструкторское бюро и электромашиностроительный завод, на которых создаются и серийно выпускается радиолокаторы мирового уровня.

Как сообщал УНИАН, Генштаб Вооруженных сил опубликовал видео испытаний украинской ракетной системы залпового огня "Вільха-М".