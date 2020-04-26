Генштаб показал эффектное видео испытаний ракетной системы "Вильха-М"

По словам секретаря СНБО, после принятия на вооружение ВСУ "Вильха-М" будет самым мощным по дальности поражения вооружением сухопутного базирования.

Генштаб Вооруженных сил опубликовал видео испытаний украинской ракетной системы залпового огня "Вильха-М". Испытание нового оружия состоялось в субботу, 25 апреля, на полигоне Алибей в Одесской области. Читайте такжеВ Украине прошли успешные испытания комплекса крылатых ракет "Нептун" (видео) Как сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, они завершились удачными запусками. По словам Данилова, дистанция и радиус поражения целей отвечали всем поставленным тактико-техническому задачам, а дальность полета ракеты составила более 110 километров. "После принятия на вооружение ВСУ система залпового огня "Вильха-М" будет самым мощным по дальности поражения вооружением сухопутного базирования", - подчеркнул секретарь СНБО. Напомним, ранее УНИАН опубликовал фоторепортаж с испытаний ракетной системы "Тополь-М".

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