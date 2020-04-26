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Генштаб показал эффектное видео испытаний ракетной системы "Вильха-М"

21:19, 26 апреля 2020
Оружие
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Испытания системы Вильха-М состоялись в субботу, 25 апреля / фото facebook.com/GeneralStaff.ua/

Испытание нового оружия состоялось в субботу, 25 апреля, на полигоне Алибей в Одесской области.

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Как сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, они завершились удачными запусками.

По словам Данилова, дистанция и радиус поражения целей отвечали всем поставленным тактико-техническому задачам, а дальность полета ракеты составила более 110 километров.

"После принятия на вооружение ВСУ система залпового огня "Вильха-М" будет самым мощным по дальности поражения вооружением сухопутного базирования", - подчеркнул секретарь СНБО.

Напомним, ранее УНИАН опубликовал фоторепортаж с испытаний ракетной системы "Тополь-М".

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