Генштаб показал эффектное видео испытаний ракетной системы "Вильха-М"
Генштаб Вооруженных сил опубликовал видео испытаний украинской ракетной системы залпового огня "Вильха-М".
Испытание нового оружия состоялось в субботу, 25 апреля, на полигоне Алибей в Одесской области.
Читайте такжеВ Украине прошли успешные испытания комплекса крылатых ракет "Нептун" (видео)
Как сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, они завершились удачными запусками.
По словам Данилова, дистанция и радиус поражения целей отвечали всем поставленным тактико-техническому задачам, а дальность полета ракеты составила более 110 километров.
"После принятия на вооружение ВСУ система залпового огня "Вильха-М" будет самым мощным по дальности поражения вооружением сухопутного базирования", - подчеркнул секретарь СНБО.
Напомним, ранее УНИАН опубликовал фоторепортаж с испытаний ракетной системы "Тополь-М".