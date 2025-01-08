ВМС предприняли шаги по усилению возможностей противовоздушной обороны своих Super Hornets на фоне насущных угроз в Красном море.

ВМС США официально начали использовать термин "Шершень-убийца" (Murder Hornet) для описания истребителей F/A-18, вооруженных девятью ракетами класса "воздух-воздух".

Как пишет Business Insider, такая конфигурация боеприпасов впервые была замеченная во время боевых действий в Красном море в прошлом году.

Офис начальника военно-морских операций выделил новый термин для этих оснащенных ракетами Super Hornet в документе, описывающем достижения ВМС за последний год. Он сообщил, что конфигурация, которая использовалась в бою, когда морская служба сталкивалась с многочисленными воздушными угрозами, включает вооружение самолетов четырьмя AIM-9X вместо двух и пятью ракетами AIM-120.

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Отмечается, что эта комплектация "воздух-воздух" впервые была замечена на истребителе F/A-18 Super Hornet производства Boeing во время полетов на борту авианосца USS Dwight D. Eisenhower в Красном море в апреле прошлого года.

ВМС предприняли шаги по усилению возможностей противовоздушной обороны своих Super Hornets на фоне насущных угроз в Красном море. Тогда самолеты и военные корабли ВМС регулярно сбивали беспилотники и ракеты хуситов над Красным морем и Аденским заливом с октября 2023 года.

Глава Исполнительного офиса программы по беспилотной авиации и ударному оружию Командования военно-морских авиационных систем контр-адмирал Стивен Тедфорд заявил, что тяжелая конфигурация "воздух-воздух", среди прочего, была вызвана необходимостью "гораздо большей огневой мощи и возможностей немедленной поддержки операций в Красном море и борьбы с БпЛА".

AIM-9X - новейшая модель в многолетнем семействе ракет малой дальности Sidewinder, а AIM-120 AMRAAM - ракета за пределами прямой видимости, способная вести боевые действия в любых погодных условиях. Оба боеприпаса производятся американским оборонным подрядчиком Raytheon, теперь известным как RTX Corporation.

Издание пишет, что Eisenhower, на котором впервые была представлена ​​конфигурация Murder Hornet, - один из четырех авианосцев, которые вместе со своими ударными группами участвовали в операциях против хуситов. Американским силам регулярно поручают перехватывать беспилотники и ракеты повстанцев.

Новости о боевых самолетах

За 2024 год компания Dassault Aviation поставила 21 истребитель Rafale, из которых 14 было изготовлено для нужд вооруженных сил Франции, а еще 7 машин пошли на экспорт.

Этот самолет является французским многоцелевым истребителем четвертого поколения, разработанным компанией Dassault Aviation. Первый полет машины состоялся 4 июля 1986 года. За все годы построили более 250 таких самолетов.

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