В ходе испытаний ракетой был уничтожен танк Т-72М1.

Великобритания провела первые испытания малогабаритной крылатой ракеты Spear 3. Это произошло в Швеции, на военном полигоне Видсел, где, как раз-таки, и проходят тесты подобного ракетного вооружения.

Spear 3 создана на базе ракеты Brimstone. Вместо ракетного двигателя — турбореактивный двигатель PBS TJ150 и крыло, что раскрыло возможность запускать ракету на большую дальность (до 150 км), на высоких дозвуковых скоростях.

Наведение — на среднем этапе траектории — используется и GPS (для отслеживания местонахождения), и инерциальная навигационная система.

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Для запуска Spear 3 использовался истребитель Typhoon, говорится на официальном сайте Королевских Воздушных Сил. Также сообщается, что этот самолет входит в состав 41-й эскадрильи Королевских Воздушных Сил, а она, в свою очередь, сотрудничает с BAE Systems — испытательной группой, разрабатывающей интеграционное программное обеспечение для обеспечения совместимости истребителей F-35B и этой ракеты.

В качестве цели использовался танк Т-72М1.

Сообщается, что, несмотря на "успешность" испытаний, программа продолжает сталкиваться с проблемами, включая ошибки в программном обеспечении и их исправление. "Милитарный" подчеркивает, что именно из-за этого "интеграционные" работы и принятие ракеты на вооружение перенесли со следующего на 2028 год.

Другие новости об испытаниях вооружения

Ранее УНИАН сообщал, что в США во время испытаний ракета Patriot с новым радаром сбила баллистическую цель.

Кроме того, Украина уже проводит испытания собственных баллистических и крылатых ракет.

"Скажу, что в этом направлении движется и государство, и, наконец, частный сектор. И это было разумное решение снять монополию на ракетную отрасль", - сказал директор "Спецтехноэкспорт".

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