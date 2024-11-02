Также Украина активно производит и 155-мм снаряды НАТОвского стандарта.

Директор государственного предприятия "Спецтехноэкспорт" Алексей Петров заявил, что Украина работает над собственными крылатыми и баллистическими ракетами. Как ожидается, они могут появиться в ВСУ уже в следующем году.

В интервью OBOZ.UA он поделился, что видел летные испытания отечественных боеприпасов и монополия на ракетную отрасль была снята.

"Скажу, что в этом направлении движется и государство, и, наконец, частный сектор. И это было разумное решение снять монополию на ракетную отрасль. Поэтому я думаю, что свои ракеты уже такие, скажем, крылатые и баллистические, мы будем иметь к середине 2025 года", - сказал Петров.

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По его мнению, развитие собственного, в частности, частного производства ракет является положительным моментом. Это касается и других боеприпасов. Так, в Украине производятся 155-мм снаряды НАТОвского стандарта, которые могут работать на "достаточно выгодной дистанции для ведения борьбы с противником".

"Кроме того, украинские государственные компании пытаются восстановить или расширить производство боеприпасов и советского стандарта, к сожалению, от которого мы не можем еще избавиться. Выстрел калибра 152-мм, который летит за 30 км, крайне необходим, как и 122-мм. Они в постоянном дефиците, ведь в большом количестве использовались силами обороны", - пояснил Петров.

Украинское производство ракет

С начала полномасштабной войны в Украине ВСУ успешно используют украинскую разработку Р-360 "Нептун".

25 августа президент Владимир Зеленский рассказал о первом успешном боевом применении нового оружия - реактивной ракеты-дрона "Паляница". Ее разработка и производство с нуля заняли 18 месяцев.

27 августа Зеленский объявил, что украинская армия успешно испытала собственную баллистическую ракету. По мнению Defense Express, речь идет, вероятно, об оперативно-тактическом ракетном комплексе "Сапсан", также известном как "Гром-2".

The Telegraph отмечает, что украинские силы готовятся развернуть мощную баллистическую ракету "Гром-2". Глава делегации Украины в НАТО Егор Чернев подтвердил почти полную готовность этого оружия.

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