Над Киевом силы ПВО в последнее время уничтожают 100% ракет.

Сейчас Украина может сбивать 90-100% российских ракет, тогда как в первые месяцы полномасштабного вторжения РФ удавалось перехватывать только половину вражеских целей.

Как сообщает The Washington Post, в первый день полномасштабной войны агрессор нанес удар по наземным системам ПВО Украины, сначала волной ракет, а затем десятками вылетов бомбардировщиков при поддержке средств радиоэлектронной борьбы. Все это фактически ослепило украинские радары.

Однако Украина получила разведданные от союзников и партнеров накануне атаки, что позволило защитникам переместить мобильные подразделения в безопасное место, хотя отдельные фиксированные позиции были уничтожены.

Видео дня

Поскольку захватчики не смогли продолжить свои первоначальные обстрелы, это позволило Украине быстро перегруппироваться. Благодаря поступлению новых систем ПВО Западного производства в октябре и ноябре, а также росту навыков украинских батарей ВСУ удалось увеличить процент перехватов с 50% до около 80%.

Сейчас эта цифра приближается к 90% При этом над Киевом силы ПВО уничтожили 100% ракет, выпущенных по городу с 28 апреля.

Работа украинских Сил ПВО

Ранее в ОК "Юг" сообщали, что Россия пытается выявить места работы украинской противовоздушной обороны и нанести по ним удар ракетами.

Недавно командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук подтвердил, что во время ночной атаки 4 мая украинским военным впервые удалось сбить вражескую ракету типа"Кинжал". По его словам, "Кинжал" сбили с помощью комплекса Patriot.

Вас также могут заинтересовать новости: