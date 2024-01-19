Эксперт напомнил, что подготовка украинских летчиков продолжается.

В небе над Украиной видели загадочный самолет черного или темно-синего цвета. Военный эксперт Олег Жданов ответил на вопрос, мог ли это быть американский истребитель F-16.

"Темно-синий цвет - это в том числе и один из вариантов окраса наших самолетов. Многие наши самолеты имеют двойной окрас. Верхняя часть фюзеляжа в один тон окрашена, а нижняя часть может быть окрашена в другой тон, или на нем может быть нанесен камуфляж. Есть разные варианты", - отметил он.

По словам Жданова, он пока не видит признаков того, что F-16 уже в Украине.

Видео дня

"Я бы не торопил события. Вряд ли F-16 есть сегодня в составе Воздушных сил Украины. Я думаю, что подготовка летчиков идет, подготовка персонала идет. Мы об этом с вами периодически читаем в западной прессе. Соответственно, F-16 прибудут в Украину так, как и планировалось: конец февраля - начало марта. Скорее всего, в марте мы будем получать первые самолеты", - сказал эксперт.

Он считает, что были бы F-16 уже в Украине, россияне "трубили бы во все трубы":

"Пока они только, затаив дыхание и с содроганием, думают, живут с мыслью о том, что вот-вот F-16 тут появятся".

F-16 для Украины - что сообщалось

Напомним, на днях командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук заявил, что Украина рассматривает различные авиационные платформы для усиления и развития боевой авиации:

"В приоритете сегодня, конечно, освоение F-16, на который уже переучиваются украинские пилоты. Впрочем, наши специалисты изучают и другие возможности по увеличению боевого потенциала авиации в целом".

Вас также могут заинтересовать новости: