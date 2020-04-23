В "Укроборонпроме" рассказали, как будут ликвидировать госконцерн

Руководство «Укроборонпрома» планирует объединить оборонные предприятия концерна в шесть холдингов, после чего ликвидировать сам концерн.

Руководство государственного концерна «Укроборонпром» ставит целью объединить свои предприятия в шесть отдельных холдингов, после чего планирует ликвидировать сам концерн.

Об этом заявил заместитель генерального директора «Укроборонпрома» Роман Бондарь, который также возглавляет Офис трансформаций концерна, сообщает пресс-служба концерна.

«В результате реформы государственный концерн «Укроборонпром» перестанет существовать, а вместо него будут созданы 6 отраслевых холдингов: ракетостроительный, авиационный, авиаремонтный, бронетанковый, радарный и морских систем. В основе холдингов будут самые прогрессивные и перспективные предприятия концерна, которые объединят государственные предприятия одной отрасли», - говорится в сообщении.

По словам Бондаря, каждое из этих направлений имеет свои особенности, историческую инерцию, логику развития, потенциал и существующие кооперационные связи.

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«Чтобы создать максимальный эффект, мы взяли за основу существующие продуктовые платформы и объединили предприятия по принципу синергии отраслевых компетенций. Например, в состав бронетанкового холдинга, под кодовым названием «ZIMM», войдут предприятия, осуществляющие ремонт, изготовляют компоненты, осуществляют исследования и создают конечный продукт. Такой себе полный производственный цикл», - пояснил он.

Также, отметил чиновник, реформа предусматривает, что в течение двух лет «Укроборонпром» будет осуществлять роль «центра управления полетами» для трансформационных процессов, выполняя роль «повитухи» для создания отраслевых холдингов.

Бондарь сообщил, что усилиями команды концерна нужно будет провести корпоратизацию предприятий, осуществить оздоровление проблемных активов, провести концентрацию производств, продать избыточное имущество.

«Кроме этого, каждый холдинг, прежде чем отправиться в самостоятельное плавание, должен будет иметь современную систему корпоративного управления, утвержденную стратегию, программу капитальных инвестиций, выделенные ключевые продукты, современные системы управления производством и стандарты отчетности. Этим концерн будет заниматься в течение ближайших нескольких лет как инициатор изменений и субъект управления реформой ОПК. После того, как новые холдинги будут созданы, концерн как корпоративный центр может быть ликвидирован», - сказал Бондарь.

Он также рассказал, что концепцией реформирования «Укроборонпрома» предусмотрено распределение функций концерна на управление производством вооружения и военной техники и управление активами проблемных предприятий.

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Он добавил, что с целью восстановления ряда предприятий будет создан Фонд оборонного оздоровления, в котором сконцентрируют полномочия и компетенции управления активами.

«Фонд будет полностью сосредоточен на реструктуризации, производственной оптимизации, финансовом оздоровлении проблемных предприятий, переносе производств и продаже избыточного имущества. Деньги, высвобожденные в результате реализации недвижимости, будут направлены на модернизацию производства и капитальные инвестиции в отраслевые холдинги, согласно утвержденным отраслевым стратегиям», - подытожил Бондарь.

Справка УНИАН. Государственный концерн «Укроборонпром» создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, осуществляющих хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов, участвуют в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят около 140 предприятий ОПК Украины.