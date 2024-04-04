Российский флот будет уничтожаться, независимо от того, кто будет командующим, говорит Коваленко.

Россия решила заменить командующего Черноморского флота, назначив на эту должность Сергея Пинчука. Однако эта перестановка ничего не изменит ни для Украины, ни для самих оккупантов.

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. В комментарии изданию LIGA.net он отметил, что новый командующий не сможет предотвратить уничтожение российского флота.

"Ничего не меняет для нас. Совсем никак. И для них также это ничего не меняет. Ничего не изменится по всем параметрам. Этот новый командующий ничего не сможет сделать, чтобы предотвратить уничтожение российской флотилии. А нам также эта персоналия никак не будет мешать. Это просто... Ну скажем так: одну лысую голову в лампасах заменили на другую лысую голову в лампасах", – сказал эксперт.

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Обозреватель добавил, что россияне не смогут сделать кардинальных изменений в тактике, стратегии, использовании флота и других моментах. По его словам, основная проблема россиян заключается в технологической и тактической составляющей российского в вопросе противодействия морским дронам. Кроме того, ВМФ РФ не может эффективно противодействовать даже воздушным угрозам.

"Поэтому флотилия будет уничтожаться, независимо от того, кто будет ее командующим", – резюмировал Александр Коваленко.

Замена командующих в российском флоте

В начале апреля стало известно, что на пост командующего Черноморским флотом РФ назначен Сергей Пинчук. По данным из открытых источников, он является уроженцем украинского Севастополя. Там он окончил Черноморское высшее военно-морское училище имени Нахимова, однако после распада СССР пошел служить именно в российский флот.

Вместе с ним новую должность получил адмирал Александр Моисеев. Его назначили командующим ВМФ РФ.

Нового руководителя получил и Северный флот РФ. Эту должность занял вице-адмирал Константин Кабанцов.

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