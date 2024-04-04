Россия решила заменить командующего Черноморского флота, назначив на эту должность Сергея Пинчука. Однако эта перестановка ничего не изменит ни для Украины, ни для самих оккупантов.
Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. В комментарии изданию LIGA.net он отметил, что новый командующий не сможет предотвратить уничтожение российского флота.
"Ничего не меняет для нас. Совсем никак. И для них также это ничего не меняет. Ничего не изменится по всем параметрам. Этот новый командующий ничего не сможет сделать, чтобы предотвратить уничтожение российской флотилии. А нам также эта персоналия никак не будет мешать. Это просто... Ну скажем так: одну лысую голову в лампасах заменили на другую лысую голову в лампасах", – сказал эксперт.
Обозреватель добавил, что россияне не смогут сделать кардинальных изменений в тактике, стратегии, использовании флота и других моментах. По его словам, основная проблема россиян заключается в технологической и тактической составляющей российского в вопросе противодействия морским дронам. Кроме того, ВМФ РФ не может эффективно противодействовать даже воздушным угрозам.
"Поэтому флотилия будет уничтожаться, независимо от того, кто будет ее командующим", – резюмировал Александр Коваленко.
Замена командующих в российском флоте
В начале апреля стало известно, что на пост командующего Черноморским флотом РФ назначен Сергей Пинчук. По данным из открытых источников, он является уроженцем украинского Севастополя. Там он окончил Черноморское высшее военно-морское училище имени Нахимова, однако после распада СССР пошел служить именно в российский флот.
Вместе с ним новую должность получил адмирал Александр Моисеев. Его назначили командующим ВМФ РФ.
Нового руководителя получил и Северный флот РФ. Эту должность занял вице-адмирал Константин Кабанцов.