Новый российский БПЛА из пенопласта имеет название "Гербера".

Россияне опубликовали презентационное видео с новым БПЛА, который сбили в ночь на 24 июля и не сразу идентифицировали. Об этом сообщает Defense Express.

Фюзеляж дрона выполнили из пенопласта и собрали с низкой культурой производства. Благодаря ролику стало известно, что ему дали название "Гербера". Сами россияне рассматривают дрон как "младшую сестру" Shahed-а, однако это не совсем так, ведь их цели и возможности отличаются.

"Гербера" существует в трех вариантах: БПЛА радиоэлектронной разведки, дрон-камикадзе и ложная цель. Наибольшего внимания заслуживает ударная версия. Как сообщается, она наводится на цель с помощью телевизионного канала с довольно посредственной камерой.

Видео дня

Таким образом, на финальной стадии наведение осуществляет оператор, как в случае с обычными FPV-дронами. Кстати, на самом видео заметно, что оператор не попал в цель.

По мнению экспертов, "Гербера" с боевой частью имеет относительно небольшую дальность, которую ограничивает дальность прямой радиосвязи. То есть, скорее всего, речь идет о нескольких десятках километров. Вероятно, другие версии БПЛА могут действовать на существенно большем расстоянии.

Новые российские БПЛА – что стоит внимания

Ранее стало известно, что в РФ стартовало серийное производство тяжелого ударно-разведывательного БПЛА "МиС-35", который называют "мини-бабой-ягой". Аппарат выполнен по схеме гексакоптера, он получил шесть электрических винтомоторных установок.

Также сообщалось, что россияне начали применили дрон, который может нести 82-миллиметровые мины.

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