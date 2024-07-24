По словам экспертов, этот БпЛА похож на иранский "шахед".

Российские оккупанты продолжают испытывать различные дальнобойные дроны-камикадзе во время атак по Украине. Сегодня, 24 июля, был сбит еще один беспилотник неизвестного типа. Ранее украинские защитники уже обезвреживали таинственный дрон в ночь на 20 июля.

Defense Express получил фото сбитого российского беспилотника из собственных источников. По словам аналитиков, дрон упал на открытой местности и остался почти неповрежденным.

"Отметим, что Командование воздушных сил сообщило о том, что во время атаки враг использовал 23 дрона типа Shahed, из которых было сбито 17. В то же время его идентификация как Shahed вполне могла быть связана с тем, что его профиль полета и другие маркеры по которым проводится идентификация целей указывали именно на его сходство с иранским дроном. Тем более, что речь идет о дроне, который также построен по схеме летающее крыло с двигателем внутреннего сгорания в хвостовой части с толкающим винтом, а также окрашенным в черный цвет", - отметили в материале. Видео дня

Эксперты подчеркивают, что этот дрон меньше Shahed-136, он имеет размах крыла около 2,5 метров, а его длина составляет 2 метра. Сейчас специалисты оценивают его и изучают детали, из которых этот дрон был собран. Благодаря тому, что беспилотник остался почти не поврежденным, можно получить большое количество информации.

Использование РФ дронов для атак по Украине - последние новости

Как писал УНИАН, ранее в Украине был обнаружен новый российский дрон неизвестного образца. В соцсетях появилось первое изображение обломков этого беспилотника, который действительно значительно отличается от Shahed-136.

Также сообщалось, что атака дронов РФ по Украине напугала жителей Румынии. Это связано с тем, что Одесская область граничит со страной, поэтому там объявляли воздушную тревогу, ведь к границе приближались российские БПЛА.

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