Военный подчеркнул, что такие дроны способны попасть туда, куда не всегда попадет артиллерия.

Украинские защитники держат оборону в районе Часового Яра Донецкой области, однако если они не будут иметь достаточно FPV-дронов, снарядов и пехоты, россияне могут очень быстро туда дойти. Об этом заявил военнослужащий 93-й бригады "Холодный яр" Андрей Бабичев.

В эфире "Эспрессо" он подчеркнул, что стоит уделять больше внимания поставкам вооружения. Украинские защитники самостоятельно собирают на FPV-дроны, которые летят на 16-20 км – их заказывает и Минобороны. Однако когда речь заходит о дронах с тепловизорами, которые могут летать ночью, то, по его словам, их в оборонном ведомстве считают слишком дорогими.

"Когда я разговариваю с производителем этих дронов и спрашиваю: а заказывает ли у вас Министерство обороны? – Да, заказывает. – А что по дронам, которые ночью летают, с тепловизорами? – Такие дроны у нас есть, в достаточном количестве и они дорогие, по $2000, но когда выписывают счет в Министерстве обороны, те смотрят на эту цифру и говорят: Ой, это так дорого. – То я не знаю, что дорого – один FPV или 10 наших солдат, жизней наших военных, которые защищают, стоят здесь в холод, мороз в окопах и ждут, чтобы подразделения БПЛА сбили атаку и чтобы не было прямого стрелкового боя", – пояснил Бабичев.

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Военный отметил, что украинцы должны пристально наблюдать за закупками Министерства обороны. По его словам, FPV-дроны "отбивают очень плотно" вражескую атаку. Они могут попасть туда, куда не всегда попадет артиллерия, и это сохраняет жизнь украинских защитников.

Роль дронов в войне

И Украина, и российские оккупанты используют разные типы дронов. Чтобы противостоять врагу, в Украине даже создали "Армию дронов", с помощью которой украинские воины уничтожают российскую технику и личный состав.

Только за первую неделю 2024 года "Армия дронов" поразила 19 танков, 40 ББМ и 29 пушек российских захватчиков. Об этом сообщил вице-премьер – министр-министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Он подчеркнул, что дроны стали настоящими геймчейнджерами в этой войне.

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