Отнюдь не крылатая ракета: тысячи дронов от Helsing не способны заменить Taurus, - СМИ

Ни о каких "мини-Таурусах" или хотя бы о доле возможностей Taurus в этих дронах речь не идет.

Украина получит немецкие дроны от Helsing, которые называют мини-Taurus. Поговаривают, что Германия якобы передает эти дроны вместо крылатых ракет Taurus. Их может быть до 4000 "мини-Таурусов", пишет Defense Express.

Информация об этих дронах крайне ограничена. Указано лишь название их производителя - компанию Helsing. Они имеют развитый "искусственный интеллект" для автономного поражения целей и игнорирования РЭБ, имеют дальность в четыре раза больше украинских дронов-камикадзе и дешевле американского Switchblade или российского "Ланцет".

Дрон является барражирующим боеприпасом для поражения целей на дальности в 40-60 км, что примерно в четыре раза больше украинских FPV-дронов. На основе этого можно сразу понять, что ни о каких "мини-Таурусах" или хотя бы о части возможностей Taurus в этих дронах речь не идет.

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Как отмечает издание, задача этой немецкой крылатой ракеты - уничтожение высокозащищенных объектов с помощью 480-кг боевой части на дальности более 500 км. Любой дрон, даже который имел бы аналогичную дальность, физически не может уничтожить такие цели с помощью боевой части весом в несколько десятков килограммов.

Дроны от Helsing - это очередные "камикадзе" с боевой частью в пределах килограммов для поражения бронетехники. Речь идет об аналоге Switchblade, который, как указано, будет поставляться в количестве несколько сотен в месяц до полного выполнения контракта в 4000 единиц.

Дрон от Helsing может быть отличным средством для поражения российских целей во фронтовой и ближней прифронтовой зоне, но это никак не аналог крылатой ракеты.

Немецкие дроны для Украины

Германия собирается передать Украине технологическую новинку - 4 тысячи дронов с искусственным интеллектом от компании Helsing.

Эти БПЛА уже прозвали Mini-Taurus. Они имеют современные системы, которые делают их неуязвимыми для российских систем радиоэлектронной борьбы и GPS-помех. Поставки дронов подтвердил и министр обороны Германии Борис Писториус.

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