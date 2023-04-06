Американский чиновник отметил, что артиллерийские установки и ракетные системы предназначены для уничтожения "Шахедов".

Представители государственной подрядной компании SAIC сообщили, что США отправляют Украине ракеты для борьбы с беспилотниками в составе экспериментальной платформы. Помощь направлена на борьбу с иранскими дронами, которые разрушили украинскую энергетическую инфраструктуру.

Издание Defens one пишет, что 4 апреля США объявили о крупном пакете военной помощи Украине, ориентированной на противовоздушную оборону, включая "10 мобильных ракетных комплексов c-UAS с лазерным наведением".

В январе армия США искала систему для борьбы с беспилотниками-камикадзе Shahed-136. Представитель SAIC в кулуарах симпозиума Global Force Ассоциации армии США сообщил, что компания участвовала в конкурсе и собирается отправить 10 единиц оружия в Украину.

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В контрактных документах, предоставленных армией, указано, что целью испытаний - уничтожение беспилотников третьего класса, то есть самолетов, вес которых превышает 55 фунтов. Shahed-136 весит около 440 фунтов.

Также в договоре говорится, что проект-победитель должен быть готов к отправке в страны-партнеры в течение 30–90 дней после заключения контракта — примерно столько же времени между январскими испытаниями и апрельскими новостями об отправке систем в Украину. В контракте также говорится, что системы могут финансироваться властями Title 22, которые используются для финансирования помощи Украине в сфере безопасности.

По словам представителя компании, в январских испытаниях SAIC использовала ракеты BAE APKWS с лазерным наведением, которые достигли 100% попадания.

При этом вице-президент армейского бизнес-подразделения SAIC Грег Фортиер отметил, что при цене менее 30 тысяч долларов за штуку эти ракеты дешевле, чем более крупные украинские ракеты ПВО.

Система также включает в себя пулеметную установку M240 и систему радиоэлектронной борьбы, которая может взять под контроль коммерческий беспилотник, в том числе любую систему марки DJI, не работающую с расширенным шифрованием, рассказал системный инженер SAIC Джереми Дэвидсон. Дроны DJI часто используются обеими сторонами.

Фортье отметил, что их система обнаружила беспилотник на расстоянии более шести миль и поразила его на расстоянии трех миль, что намного дальше, чем требуется армии на расстоянии 1,2 мили. По его словам, SAIC и Invariant показали наилучшие результаты в тесте.

Генеральный директор компании Invariant Дэвид Андерсон сказал, что ему неизвестно, была ли его система частью объявленной поставки министерства обороны.

По словам Сэмюэля Бендетта из Центра военно-морского анализа, США в основном отправили имеющиеся технологии. Неясно, отправляли ли США когда-либо оружие, созданное с нуля, для использования именно в Украине.

Другая противовоздушная помощь в объявленном пакете помощи на сумму 2,5 миллиарда долларов включала:

боеприпасы для национальных передовых зенитно-ракетных систем или NASAMS;

грузовики с 30-мм артиллерийскими установками для борьбы с дронами;

три РЛС воздушного наблюдения;

30-мм и 23-мм зенитные боеприпасы.

По словам высокопоставленного представителя министерства обороны США, 30-мм артиллерийские установки и ракетные системы с лазерным наведением предназначались для уничтожения беспилотников "Шахед".

"Мы хотим помочь Украине продвинуться и удержать эту позицию в том, что, как мы ожидаем, будет украинским контрнаступлением", - отметил чиновник.

Россия использует Shahed-136 для нападения не только на позиции ВСУ, но и на гражданскую инфраструктуру, чтобы вызвать отключение электричества в стране. Украина сбила много беспилотников иранского производства, которые стоят около 20 тысяч долларов за штуку, при этом иногда приходилось использовать ракеты ПВО стоимостью 500 тысяч долларов.

Новый пакет военной помощи от США - что известно

4 апреля США объявили о новом пакете помощи для Украины, в который вошло большое количество боеприпасов для HIMARS, перехватчики ПВО и артиллерийских снарядов.

Позже Минобороны США показало снимки военной техники, которая вошла в новый пакет помощи на сумму 2,6 миллиарда долларов.

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