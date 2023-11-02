Для реализации схемы обвиняемые использовали два зарегистрированных в Бруклине юридических лица.

В Соединенных Штатах Америки арестовали троих человек, которые незаконно приобретали и отправляли в Россию электронные компоненты. Часть из этих товаров использовалась оккупационными войсками РФ в войне против Украины.

Как сообщает прес-служба Министерства юстиции США, задержанных зовут Николь Гольцев, Салимджон Насриддинов и Кристина Пузырева. Отмечается, что один задержанный – резидент Бруклина, двое других имеют гражданство РФ и Канады. Они вывезли в Россию полупроводники, интегральные схемы и другие электронные компоненты двойного назначения.

"В течение года эта преступная организация уклонялась от санкций и законов США, сумев отправить России более 300 партий запрещенных товаров на сумму около 7 миллионов долларов США", – сказал специальный агент, отвечающий за расследования национальной безопасности в Нью-Йорке Иван Дж. Арвело.

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Как утверждается, для реализации схемы обвиняемые использовали два зарегистрированных в Бруклине юридических лица — SH Brothers Inc. и SN Electronics Inc. Эти организации незаконно закупили и отправили электронику двойного назначения от американских производителей на миллионы долларов конечным пользователям в России, попавшим под санкции. Некоторые электронные компоненты и интегральные схемы, отправленные через SH Brothers, были обнаружены в российской технике, которая попала в руки Украины.

Аресты граждан РФ за границей

В начале сентября на Кипре арестовали россиянина, которого обвиняли в контрабанде американской электроники в РФ. Так, с февраля 2022 года и по август 2023 арестованный гражданин РФ купил у американских фирм электроники на свыше 225 тысяч долларов, после чего отправил в Россию.

В октябре 2022 года в Норвегии арестовали россиян, которые фотографировали военные объекты. Сообщалось, что граждане РФ отвергали любые обвинения. Задержанные утверждали, что они "просто туристы".

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