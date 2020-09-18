Румыния стала 17 страной мира, которая владеет такими системами.

Румыния получила первые зенитные ракетные комплексы Patriot РАС-3 + американского производства.

Об этом сообщает Defense Express.

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17 сентября в Национальном учебном центре противовоздушной обороны имени бригадного генерала Иона Бунеску состоялась официальная церемония приема ВС Румынии американских батарей.

Румыния стала 17 страной мира, которая владеет такими системами.

В Минобороны подчеркнули, что с «Patriot» страна будет чувствовать себя безопаснее, а граждане будут лучше защищены.

Соглашение о закупке у США семи комплексов Patriot PAC – 3+ на сумму около 4 миллиардов долларов Румыния заключила еще в конце 2017 года: четыре батареи предназначены для ВВС Румынии и три – для сухопутных войск.

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Автор: Яна Ставская