Поставки роботов "Курьер" в армию РФ продвигали так называемые "военкоры".

Ряд российских пропагандистских ресурсов сообщили, что армия РФ получила новую партию наземных роботизированных платформ "Курьер". Такие роботы уже были замечены на поле боя в Украине, пишет Defense Express.

Как рассказывается в материале, поставки роботов "Курьер" в армию РФ продвигали так называемые "военкоры". Однако до сих пор точно неизвестно, получало ли вражеское войско их в качестве госзаказа или это был волонтерский проект.

"Относительно эксплуатации на поле боя, то рашисты здесь, конечно, говорят об очередной "аналоговнет" разработке, которую "оценили на Западе", и в частности отмечают ее эксплуатацию на Авдеевском направлении, и что на поле боя используются целые "группы штурмовых беспилотных аппаратов", – говорят авторы.

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Отмечается, что эти комплексы замечали в первом зафиксированном боестолкновении воздушных и наземных беспилотных платформ. Тогда "боевых роботов" РФ, оснащенных АГС-17, разгромили дронами воины 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ "Магура".

Примечательно, что кроме гранатометов АГС-17, запас которых составляет 150 гранат, роботы "Курьер" могут оснащаться и другим вооружением. Как пишут авторы речь идет о 12,7-мм НСВТ с боекомплектом на 250 патронов, 7,62-мм ПКТ на 900 патронов, огнеметом, РПГ, противотанковым ракетным комплексом. К тому же, они могут использоваться в качестве заминировщика или быть оснащенными комплексом РЭБ,

"Что касается других ТТХ (тактико-технические характеристики, – ред.), то масса дрона составляет до 250 кг, скорость - до 35 км/ч, время работы заявлено с разбросом от 12 до 72 часов, дальность управления – от 3 до 10 км", – добавляет Defense Express.

Оружие РФ: другие новости

5 октября украинские военные поразили в Донецкой области воздушную цель российских оккупантов. Не исключено, что был сбит новый беспилотник РФ С-70 "Охотник". Военный эксперт Иван Киричевский говорит, что это довольно тяжелый БПЛА. К тому же, его боевая нагрузка составляет 2 тонны.

Между тем россияне устанавливают трехэтажную броню на лучшие танки Путина – Т-90. Однако, как пишут в СМИ, их это не спасает.

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