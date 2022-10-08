Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что борьба с закупленными РФ у Ирана дронами-камикадзе - это слабое звено в системе ПВО Украины.
Об этом он заявил в эфире проекта FreeДом.
Как отметил эксперт, сначала речь шла о закупке Россией 1 тысячи иранских дронов, но разведданные говорят о том, что было пока поставлено в результате около 300 единиц.
По его словам, Иран вряд ли решится продолжить поставки дронов-камикадзе. Жданов отметил, что на сегодня по территории Украины РФ использовала 96 иранских беспилотников.
"Так что можно сказать, что осталось порядка около двух сотен. Я думаю, что, скорее всего, вряд ли Иран решится продолжить поставки, потому что они уже сегодня, по-моему, третий раз пытались оправдаться официально, что они не поставляют эти дроны Российской Федерации. Хотя Иран - такая своеобразная страна, на которую нет уже практически управы, даже Соединенные Штаты не могут договориться с ними по этой ядерной сделке", - заявил военный эксперт.
Ведущие его спросили, сколько еще ракет осталось у России, которыми она кошмарит мирное население Украины. Эксперт отметил, что по некоторым типам ракет осталось около 20%.
"РФ нашла слабое звено в нашей системе ПВО. У нас нет многоуровневой системы, у нас нет системы стратегической. Вот мы ее пытаемся сейчас создать в масштабах страны. Тактический уровень отсутствует практически напрочь. И вот они попали этими дронами именно в этот тактический уровень. Нам надо сейчас срочно разворачивать тактическую систему ПВО для того, чтобы от них защититься. Поэтому они основной упор будут делать сейчас на эти дроны, понимая, что с ракетами мы более-менее боремся", - говорит Жданов.
Как Россия использует против Украины иранские дроны
В середине августа появились сведения, что иранские власти продали России тысячу дронов-камикадзе.
РФ 23 сентября впервые атаковала иранскими беспилотниками-камикадзе Одессу, два дрона в припортовой зоне разрушили админздание, были повреждены четыре жилых дома. Из-за вражеской атаки погибли два человека.
В ночь на 5 октября оккупанты атаковали дронами-камикадзе Белую Церковь Киевской области. Было зафиксировано шесть попаданий, повреждена инфраструктура города, пострадал один человек.
7 октября враги впервые атаковали беспилотниками Запорожье.
Ранее стало известно, что иранские дроны-камикадзе Shahed-136 очень громкие - их звук похож на тот, который слышен во время работы бензопилы или мотора мопеда. Эти беспилотники летят очень низко, поэтому их достаточно сложно поймать силам Противовоздушной обороны Украины.