Новая китайская многоцелевая атомная подводная лодка оказалась похожа на российские субмарины проекта 885 "Ясень".

Фото, которое распространили в китайских социальных сетях, а впоследствии и в X (бывший Twitter) дает первое наглядное представление о новой атомной подводной лодке КНР, которая получила название Type 09IIIB. Об этом сообщает Naval News.

Субмарину сфотографировали во время испытаний. Как можно видеть, она имеет очень обтекаемый дизайн, заметно улучшенный по сравнению с предыдущими вариантами семейства многоцелевых атомных подводных лодок Type 09III.

Новая субмарина похожа внешне на российскую лодку проекта 885 "Ясень". Последняя является развитием советского проекта 971 "Щука-Б", однако в отличие от него относится к четвертому (последнему на сегодня) поколению атомных подводных лодок.

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Как бы там ни было, Type 09IIIB демонстрирует колоссальный прогресс Пекина в разработке атомных субмарин новых типов. По мнению экспертов, она имеет три ряда пусковых установок общим количеством 18 единиц. Достоверно это подтвердить пока невозможно.

Китайский флот - последние новости

Ранее сообщалось, что КНР значительно увеличивает военно-морской флот, однако сталкивается с серьезными проблемами.

Они касаются коррупции и множество нерешенных вопросов относительно будущих потребностей и способности китайских верфей удовлетворить эти требования.

Напомним также, что недавно Пекин впервые вывел в море все свои авианосцы. Впрочем, не стоит забывать, что один из них является бывшим советским кораблем, а еще один представляет де-факто его "копию".

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