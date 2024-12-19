В США впервые испытали новейший боевой стелс-беспилотник Thanatos: на что он способен

О разработке Kratos Thanatos впервые стало известно в 2019 году.

Компания Kratos Defense and Security Solutions из Сан-Диего объявила об успешном первом испытательном полете прототипа боевого БПЛА Thanatos. Он будет способен наносить удары и выполнять разведывательные миссии, сообщает Interesting Engineering.

Отмечается, что в Kratos Defense and Security Solutions не раскрыли точное место и дату проведения испытаний. Тем не менее еще год назад компания подтвердила, что прототип Thanatos уже почти готов, а о его разработке впервые стало известно в 2019 году.

"Среди новых возможностей, над которыми мы работаем - мы ведем переговоры с заказчиком и надеемся подписать контракт в следующем году на другие тактические беспилотные системы, включая Thanatos", - рассказал журналистам президент и генеральный директор Kratos Defense and Security Solutions Эрик ДеМарко.

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По слухам, заказчиком являются ВВС США, поделились в издании. Аргументом в пользу этой догадки является то, что их обозначение ранее появилось на визуализации Thanatos.

В издании подчеркнули, что дрон будет выполнять высокорисковые миссии, которые обычно поручают пилотируемым истребителям, что потенциально снижает подверженность человека опасности.

Ожидается, что Thanatos будет поддерживать технологии искусственного интеллекта для автономной или полуавтономной работы. Тем не менее в Kratos Defense and Security Solutions пока не раскрыли характеристики нового БПЛА.

Также в издании Army Recognition обратили внимание на бесхвостое ромбовидное крыло прототипа и утопленную выхлопную систему, которые могут говорить о том, что дрон будет иметь сниженную радиолокационную и инфракрасную заметность.

В Kratos Defense and Security Solutions заявляли о том, что готовы предоставить военным несколько оперативно-значимых тактических БПЛА с различными ценовыми диапазонами и возможностями.

"Все наши БПЛА способны обеспечить быструю реакцию, независимую от взлетно-посадочной полосы. Эксплуатационные возможности, которые наше семейство БПЛА предоставляет бойцу, ограничены только воображением", - сказано в заявлении компании.

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