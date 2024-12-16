По словам Дэвида Акса, Украина могла ударить по столице Чечни модифицированным самолетом А-22.

Украина могла нанести атаку по базе ОМОНа в Грозном (Чеченская республика, РФ) с помощью самолета А-22, модифицированного в ударный БПЛА. Об этом пишет аналитик Forbes Дэвид Акс.

По его словам, это пока последний в серии дальних ударов А-22, которые Главное управление разведки Минобороны Украины с начала этого года модифицировало в односторонние ударные беспилотники.

"С дальностью до 800 миль (около 1300 км - УНИАН) с дополнительным внутренним топливом в дополнение к системам дистанционного наведения и взрывных нагрузок, А-22 стоимостью 90 000 долларов США поразили, среди других целей, фабрику беспилотников, ракетный исследовательский центр и военно-морскую базу, переполненную военными кораблями", - отмечает эксперт.

Видео дня

Он указывает, что стекло кабины беспилотника было непрозрачным, кроме того, дрон, вероятно, когда-то имел регистрационный номер на хвосте, ведь на одном из видео воскресной атаки видно пятно краски:

"Это может означать, что ГУР ищет подержанные А-22 для своей программы беспилотников, а не берет все планеры непосредственно с киевского завода "Аэропракт".

Также, отмечает Акс, попадание вызвало волну огненного шара, но не лавину обломков, которую можно было бы ожидать от специально изготовленного боеприпаса глубокого удара, такого как британская ракета Storm Shadow.

"Там, где Storm Shadow может похвастаться двойной боеголовкой - одна для открытия щели в цели, вторая для взрыва внутри - A-22, кажется, имеет более простую унитарную боеголовку. Кроме того, Storm Shadow или аналогичная ракета летит со скоростью 600 миль (почти 1000км) в час, что придает ей большую проникающую силу. Напротив, А-22, который жертвует скоростью ради дальности, имеет максимальную скорость около 125 миль (200 км) в час", - констатирует аналитик.

Последняя атака по Грозному

Как сообщал УНИАН, утром воскресенья, 15 декабря, дроны разнесли базу ОМОНа в Грозном. В украинском ЦПИ отметили, что удары по Чечне - это унижение главы Чеченской республики Рамзана Кадырова.

Впоследствии Кадыров подтвердил атаку по базе ОМОНа в Грозном и анонсировал "удар возмездия".

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