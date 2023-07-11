Многие страны уже не пользуются F/A-18, потому что эти самолеты выводятся из вооружения.

Военный эксперт, научный сотрудник Финского института международных отношений в Хельсинки Хенри Ванханен рассказал, на какую помощь от Финляндии может рассчитывать Украина.

Свое мнение он высказал во время брифинга в медиа-центре "Украина-Одесса". Он отметил: вопрос о возможности передачи самолетов F/A-18 уже несколько месяцев обсуждается, в частности финским правительством, но специалист не уверен, что его государство сможет предоставить Украине эти летательные аппараты.

По словам эксперта, сейчас Финляндия будет проходить перевооружение и через некоторое время сможет заместить у себя F/A-18 другими самолетами, но для этого процесса нужен определенный срок.

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"То есть, возможность начать отправлять F/A-18 может быть где-то в 2024-2025 годах, но тогда эти самолеты уже будут устаревшими. Но для того, чтобы их модернизировать, необходимы будут значительные инвестиции. Но Украина нуждается в помощи уже сейчас, и не может ждать несколько лет чего-то, что еще нужно будет модернизировать", - отмечает Ванханен.

По данным эксперта, сейчас не так много стран пользуются F/A-18, потому что их выводят из вооружения. Он добавляет, что помощь союзников зависит от потребностей Украины и от ее готовности интегрировать в свою "систему" самолеты F-16, которые находятся в лучшем состоянии и могут стать более полезными.

Эксперт считает, что Финляндия сможет оказывать помощь Украине в том, что касается обучения пилотов.

"У нас для этого есть много симуляторов, аэропорты... сейчас ведется обсуждение (вопрос – УНИАН)", - говорит специалист.

Он напомнил, что Финляндия начала помогать Украине сразу после полномасштабного вторжения РФ - с февраля 2022 года. Уже предоставлялось летательное оружие, зенитные установки, боеприпасы.

Ванханен подчеркивает: Финляндия не предоставляет о своей помощи подробную информацию из соображений безопасности, потому что РФ "может увидеть", чего именно в определенное время не хватает финнам и как-то воспользоваться этим.

Украина призвала Финляндию поддержать ВСУ истребителями Hornet

Напомним, в марте 2023 года Украина обратилась к Финляндии с просьбой передача истребителей F / A-18 Hornet - сейчас на вооружении этой страны есть 62 таких самолета. Из-за завершения срока эксплуатации этой модели Хельсинки планируют дополнить свой флот новыми истребителями F-35 Hornet.

Министерство обороны Финляндии назвало дискуссию о передаче ВСУ Hornet "не актуальной", потому что финским военным они потребуются еще несколько лет.

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