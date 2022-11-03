Комплекс NASAMS можно включать в общую систему ПВО с IRIS-T и Patriot.

Военный эксперт Роман Свитан утверждает, что двумя батареями систем ПВО NASAMS, которые США передают Украине, можно "закрыть" небо над Киевом.

"Есть такая хорошая ракета "воздух-воздух", ею пользуются летчики истребители в основном - это ракета AIM-120 AMRAAM, которая прошла уже не одну войну, несколько десятков лет ей. Основная ракета 40 километров дальности, но есть ракеты и до 180 километров с определенными двигателями, то есть ракета сама по себе очень надежная, и вот эту ракету решили использовать не только на самолетах, а еще и запускать земли. Для ее пуска придумали определенные тубусы и получилась такая интересная система, которая называется NASAMS. Это система, которая использует эти ракеты "воздух-воздух" для того, чтобы выполнять принципе такие задачи, как и самолет в воздухе - уничтожать воздушные объекты: будь то крылатые ракеты, либо БПЛА, либо самолеты и часть баллистических ракет также может уничтожать", - рассказал эксперт.

Комплекс NASAMS можно включать в общую систему ПВО с IRIS-T и Patriot.

"Эта батарея может прикрыть где-то пол Киева, то есть в принципе можно говорить о том, что две системы NASAMS смогут полностью закрыть допустим такой большой город типа Киева. Дальше еще будет 6 систем такого же уровня, в зависимости от их потребности уже наши воздушные силы будут разбираться куда их ставить. Оптимальный вариант - ими прикрывать большие города-миллионники или уровня Одессы, то есть уже и порты одновременно. Восемь систем в принципе прикроют много наших городов, в основном города-миллионники", - заявил Свитан.

Он считает, одна система NASAMS может быть задействована именно для прикрытия портов возле Одессы.

Комплексы NASAMS для Украины: что известно

В сентябре в Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты Америки планируют предоставить Украине два зенитно-ракетных комплекса NASAMS, которые обеспечат дополнительную противовоздушную оборону нашего государства.

Позже стало известно, что Украина ожидает в ближайшее время поставок зенитно-ракетных комплексов NASAMS от США.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что для создания буфера воздушной безопасности неба в Украине необходимо не менее 16-20 батарей систем противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS.