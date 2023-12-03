Впервые применение этих дронов было подтверждено фотографиями в мае этого года.

Вооруженные силы Украины имеют таинственные реактивные дроны ADM-160 MALD от США для пуска с самолетов.

Как сообщает военный портал Defense Express, обломки этого дрона российские оккупанты нашли на оккупированной части Херсонщины. Такие дроны запускают с самолета. Они играют роль "приманок" для перегрузки вражеской системы противовоздушной обороны.

Это второе фото с подтверждением о том, что наши военные используют ADM-160 MALD при ударах по военным объектам оккупантов. Первое упоминание датируется маем 2023 года, когда в ВСУ появились Storm Shadow.

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Что такое ADM-160 MALD

ADM – 160 MALD-это реактивный миниатюрный беспилотник, который предназначен для имитации крылатых ракет или других воздушных целей во время прорыва ПВО врага. Этот дрон имеет длину корпуса всего в 2,38 метров, размах крыльев – 0,65 метров, а стартовая масса – всего 45 килограммов.

ADM-160 MALD может лететь на дальность от 460 километров до 570 километров, в зависимости от модификации, и имеет достаточно много бортовой аппаратуры, чтобы имитировать радиолокационное отображение словно на "настоящую" крылатую ракету.

На один F-16 можно подвесить четыре единицы ADM-160 MALD, на штурмовик A-10 – до 12 единиц, на B-52 – до 16 единиц.

"Сам факт наличия американских реактивных дронов-"приманок" ADM-160 MALD в распоряжении Сил обороны Украины остается сплошной тайной. США не объявляли о передаче таких беспилотников для ВСУ, какой тип самолета (или самолетов) в строю воздушных Сил может быть носителем – до сих пор неизвестно также", - пишет издание.

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