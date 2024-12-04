Неизвестны ни название и характеристики корабля, ни его фактические возможности.

На минувшей неделе в сеть выложили видео таинственного китайского корабля, похожего на "авианосец". Теперь представлены качественные фото, которые дают лучшее представление о судне.

В первую очередь эксперты обратили внимание на то, что корабль получил сразу три надстройки, тогда как обычно на авианосцах можно видеть одну или две. Почему именно китайцы выбрали такую схему - неизвестно.

Более того, остается неизвестной принадлежность корабля. Сразу после публикации видео эксперты предположили, что это вообще может быть не военный корабль, ведь на нем не было никаких обозначений, которые бы говорили о принадлежности к китайскому флоту.

Видео дня

В то же время, на одном из фото можно видеть эмблему, которая указывает на принадлежность корабля к Китайской государственной судостроительной корпорации (CSSC).

Возможно, что "авианосец" представляет собой экспериментальное или исследовательское судно. Скорее всего, на нем могут базироваться вертолеты или беспилотники. Никаких признаков катапульт, которые бы запускали более тяжелые пилотируемые самолеты, замечено не было.

Интересно, что дымовые трубы выведены на третий "остров", который разместили на корме. Также на одном из фото можно видеть подъемник, который, очевидно, используются для поднятия летательных аппаратов к палубе.

Новые китайские корабли

Ранее "загадочный" китайский стелс-корабль, на который в свое время обратили внимание эксперты со всего мира, показали с близкого расстояния. По мнению специалистов, он может быть "прототипом корвета". Также нельзя исключать, что речь идет об экспериментальном судне.

А недавно в сеть выложили фото новой атомной субмарины Китая, которая похожа на российскую подводную лодку проекта 885 "Ясень". Эксперты считают, что новые снимки демонстрируют колоссальный прогресс Пекина в разработке перспективных атомных субмарин.

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