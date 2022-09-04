Этот БПЛА может развивать скорость 3700 км/ч.

В городе Чанчунь в Китае военные создали новый беспилотник Wuzhen-8, который может поражать истребители.

Об этом сообщает Gagadget.

БПЛА можно использовать для разведки или как дрон-камикадзе. Он способен развивать скорость 3700 км/ч.

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Отмечается, что впервые этот беспилотник показали еще год назад в рамках авиашоу в городе Чжухай. Однако только сейчас китайские военные уточнили информацию по его применению и еще раз продемонстрировали беспилотный летательный аппарат публике.

Добавляется, что в случае необходимости Wuzhen-8 способен замаскироваться под высокоскоростную ракету, чтобы поражать истребители. Кроме того, беспилотник может атаковать и авианосцы.

New Chinese supersonic drone Wuzhen-8 ! pic.twitter.com/xVAbWvw54l — Yin Sura 尹苏拉 (@yin_sura) August 29, 2022

Напомним, 30 августа, в турецком городе Самсун публике впервые представили новую модель ударного беспилотника Bayraktar Kızılelma ("Красное яблоко"), который оборудован реактивным двигателем. Такие дроны способны к" агрессивному маневрированию " и обладают развитой системой искусственного интеллекта.

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