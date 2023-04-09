Военный вспоминает: в небе россияне используют ту же тактику, что и на земле, - просто пытаются одержать победу количеством без проявлений креативности, которую демонстрируют украинские пилоты.

"Самый смертоносный пилот F-16" авиации США подполковник в отставке Дэн Хэмптон (позывной Two Dogs) считает, что у россиян "неправильное представление" о современных воздушных боях, и они не остались бы в живых, когда попытались бы сравниться с F-16.

Как рассказал Хэмптон в интервью "Фактам", всего есть два типа воздушного боя - на большом расстоянии с использованием датчиков и радаров и на ближнем расстоянии. "Радар в Су-35 - это технологии 30-летней давности, радар в F-16 совершеннее и дает вам гораздо больше возможностей сбивать цели на большом расстоянии. И не только одну, а много целей. Столько целей - сколько у вас ракет", - пояснил американский пилот.

В то же время, когда говорить о ближнем бое, то F-16 незаметнее из-за собственных небольших форм и высокой обтекаемости, чего, например, не хватает МиГ-29. Кроме того, американский истребитель очень маневренный.

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Хэмптон отметил, что важную роль в таких поединках прежде всего играет тактика воздушного боя. Военный вспоминает, что из того, что он знает о воздушных боях над Украиной, то в небе россияне используют ту же тактику, что и на земле, - просто пытаются одержать победу количеством без проявлений креативности, которую демонстрируют украинские пилоты.

Также Хэмптон делает выводы из собственного опыта - когда приходилось тренироваться с российскими летчиками: "Российские пилоты шли прямо вверх и думали, что это повлечет за собой какие-то проблемы с радарами - и мы их не увидим. Но мы просто каждый раз стреляли им в "живот". Мы просто улыбались и стреляли в них".

"И еще одну вещь, которую они (русские - УНИАН) любят делать - это крутить "бочки". Возможно, они думали, что это вызовет у нас проблемы с полетом. Но мы всегда стреляли в них, пока они крутились. И они были бы мертвы, если бы попытались когда-нибудь сравниться с нами. поэтому у них очень неправильное представление о современном воздушном бою", - заключает топ-пилот США.

Кто такой Дэн Хэмптон - что известно о топ-пилоте США

Хэмптон участвовал в войнах в Персидском заливе, Косово и Ираке. За свою 20-летнюю карьеру в ВВС США он совершил 151 боевой вылет и имеет, пожалуй, наибольшее количество военных наград среди пилотов истребителей США со времен войны во Вьетнаме, включая Пурпурное сердце, четыре почетных Креста летных заслуг за выдающийся героизм и восемь "Воздушных медалей" ВВС США за доблесть во время боевых действий в воздухе.

В марте Хэмптон заявил, что сам готов сражаться за Украину, если правительства обеих стран решат вопрос частных военных подрядчиков для выполнения полетов над Украиной.

Кроме того, Хэмптон и ранее критиковал российские истребители, называя их "хламом", которому полагается разве что появляться на авиашоу.

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