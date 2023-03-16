Су-35 хорошо выглядит на авиашоу, но мое личное мнение, что это хлам, высказался военный.

"Самый смертоносный пилот F-16" авиации США подполковник в отставке Дэн Хэмптон (позывной Two Dogs) назвал российские истребители Су-35 "хламом", анализируя их возможности в случае боев с американскими F-16.

Су-35 - это типичная российская машина, отметил Хэмптон в интервью "Голоса Америки". "Они его красиво красят, ставят всякие крутые звездочки и все остальное. Но в глубине души это не очень хороший самолет. Он хорошо смотрится на авиашоу, но мое личное мнение, что это хлам", - высказался топ-пилот ВВС США.

Дело в том, что в нем даже нет радара AESA. "AESA радар - это передовой радар с системой электронного сканирования (активная фазированная антенная решетка), который на 30 лет опережает радар, который находится на Су-35. Также Су-35 - очень большой. Он имеет два двигателя. Двигатели дымят. Его легко увидеть, его легко поймать на радаре и выстрелить в него дальнобойной ракетой. И если вы приблизитесь к нему, он будет виден за 10 миль до того, как увидит вас, если вы когда-нибудь попадете в ближний воздушный бой", - объяснил Хэмптон.

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Другие системы на борту Су-35 - также типичный российский маркетинг, который, как они говорят, не сравнится с любым на Западе, потроллил Хэмптон.

"Но если вы внимательно посмотрите на это, на самом деле их легко заглушить, что мы широко используем и наши союзники, с которыми мы работаем, мы обучаем их и даем им такое же оборудование. Электронное глушение - это очень большое дело. Наши самолеты более живучие. Я бы не делал ставку в бою на Су-35 или любые самолеты российского производства", - заявил пилот.

Известно, что истребители Су-35 согласился закупить Иран. По словам высокопоставленных чиновников, Тегеран пришел к выводам, что этот тип самолетов вполне подходит их войскам. В то же время Су-35 неоднократно попадал под огневую "раздачу" ВСУ на фронте.

Су-35 России – что это за самолет

Су-35 - это всего лишь модернизация советского Су-27, который создали в 70-х годах, как ответ на американский F-15.

От базовых они отличаются подвижным вектором тяги, который позволяет увеличить маневренность, цифровой системой управления и увеличенной тягой, максимальной 8 800 кгс и 14 500 кгс на форсаже.

Что касается электроники, то Су-35 как раз является прямым свидетельством важности полного технологического эмбарго РФ. Ведь вся бортовая электроника была построена на иностранной элементной базе.

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