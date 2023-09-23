По словам Свитана, Gripen - довольно неприхотливые самолеты.

На фоне переговоров между Чехией и Швецией по подготовке украинских пилотов на истребителях Gripen на чешской территории, военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан заявил, что украинские пилоты смогут освоить их за полтора-два месяца.

Как отметил Свитан в эфире "24 канала", Украина имела на вооружении базовый учебно-боевой чехословацкий самолет L-39, который выпускали до конца прошлого тысячелетия. На его замену пришла модель L-159, которую сконструировали на базе L-39 – этот самолет несколько схож с Gripen.

Отмечается, что Чехия использует именно модель JAS 39 Gripen. Учитывая это, там могут довольно быстро научить украинских пилотов и инструкторов управлять истребителями Gripen. При чем, можно переучить как пилотов МиГ-29 и Су-27, так и летчиков, которые управляли L-39.

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"Речь идет именно об инструкторах. Если чехи переучат наших инструкторов, то уже наши инструкторы будут учить наших летчиков на своих базах", – сказал полковник запаса ВСУ.

По словам Свитана, Gripen – довольно неприхотливые самолеты. Однако есть проблема – этих самолетов довольно мало, только около 200 единиц. Летчик-инструктор считает, что хотя бы две эскадрильи (24 самолета) могли бы помочь украинским пилотам освоить этими истребители.

Gripen несколько проще, чем истребители F-16, подчеркнул Свитан. Кроме того, они имеют меньше функций по сравнению с американскими самолетами, однако выполняют основные задачи, которые нужны Украине. Примечательно, что они могут нести ракеты Storm Shadow и SCALP, тогда как F-16 этим похвастаться не может.

Самолеты Gripen

Самолеты JAS 39 Gripen являются шведскими многоцелевыми истребителями четвертого поколения. Их разработала и производит компания Saab. По данным из открытых источников, масса одного такого самолета составляет более 6,6 тонны, а дальность полета – 3 250 км. Стоимость JAS 39 Gripen оценивают на уровне 40-60 млн долларов.

В середине сентября 2023 года министр обороны Швеции Пол Йонсон сообщил, что украинские военные летчики протестировали истребители JAS 39 Gripen. Они прошли ознакомительную подготовку, которая включает испытательные полеты как на самом самолете, так и на тренажере.

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