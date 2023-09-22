Чехия ведет переговоры со Швецией об обучении украинских пилотов на истребителях Gripen на своей территории.

Министерство обороны Чехии представило для межведомственного обсуждения проект нового мандата на обучение в стране украинских военных. Как сообщает Radio Prague International, об этом 21 сентября сообщила министр обороны Чехии Яна Чернохова.

Он, в частности, указала, что Чехия ведет переговоры со Швецией об обучении на территории Чешской Республики украинских пилотов на истребителях Gripen.

По словам чешского министра обороны. весной и в начале лета на полигоне Либава в Оломоуце тренировались около 2000 украинских военнослужащих. Согласно ранее принятому решению правительства, была поставлена цель подготовить до конца 2023 г. на территории Чехии около 4000 украинских военных.

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Глава Минобороны заявила, что Чехия продолжит оказывать поддержку Украине, в том числе в форме поставок вооружений. Хотя запасы в Чехии уменьшаются, в будущем возможно продолжить передачу оружия Украине, в том числе благодаря поставкам новой западной техники.

"Наша техника [переданная Украине] была даже не из мобилизационных запасов. Это была та техника, которую мы никогда больше не будем использовать, и для работы с ней даже не было подготовлено какое-то значительное количество военнослужащих", – указала министр, уточнив, что для этой техники нет запасных частей и боеприпасов.

Помощь Чехии Украине

С начала вторжения РФ в Украину, Чехия предоставила ВСУ боеприпасы, танки, бронемашины, ракетные установки и гаубицы. Начальник генерального штаба вооруженных сил Чехии Карел Ржека отмечал, что у Чехии еще есть оружие на складах, которое она может предоставить Украине.

Также он отмечал, что Западу нужно готовиться к длительной войне в Украине и к тому, что после ее окончания западным странам придется иметь дело с еще более враждебной Россией.

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